No aparece perito que presentaría pruebas contra mamá de "El Marro"

La audiencia de vinculación de María Eva Ortíz, mamá de José Antonio Yépez "El Marro", se reanudó la tarde de este sábado, pero sin que aparezca el perito de la Fiscalía que iba a presentar pruebas fundamentales para el juicio.

El penal de Puentecillas y sus alrededores se encuentran sitiados por un intenso operativo de fuerzas estatales, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Previo a ingresar a la audiencia, la defensa de los detenidos reveló que la perito de la Fiscalía "no aparece" y señaló desconocer por qué no ha acudido al juzgado, pero enfatizaron que esa es una de las pruebas que presentó la propia Fiscalía en busca de la vinculación de los 5 acusados de narcomenudeo.

Explicaron que esto ha retrasado esta parte inicial del proceso, por lo que la juez ya giró indicaciones para que se presente de inmediato la perito o será acreedora a un apercibimiento judicial, que puede llegar hasta el arresto.

Minutos después se declaró un receso de 20 minutos y posteriormente habrá otro de 2 horas, para continuar con las pruebas que tienen ambas partes.

Sobre la desaparición de la perito, el fiscal del caso se negó a dar una explicación y señaló que lo que espera como resultado de la audiencia es "legalidad".

El término legal para que la juez de control determine si vincula o no a la mamá de "El Marro" se vence este domingo a las 19:30 horas.