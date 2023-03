No basta romper el "techo de cristal" en Palacio Nacional, señala Sheinbaum

A-AA+

GUADALAJARA, Jal., marzo 25 (EL UNIVERSAL).- La lucha por la igualdad de las mujeres no solo tiene que ver con romper el "techo de cristal" en Palacio Nacional, sino con construir un "feminismo social" que no olvide las desigualdades entre las mismas mujeres, señaló Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, durante su participación en el foro "Mujeres gobernando", organizado por la Federación de Estudiantil Universitaria (FEU) de la Universidad de Guadalajara.

Ante cientos de estudiantes que en varias ocasiones mostraron su simpatía por ella gritando "presidenta, presidenta", Sheinbaum explicó que las mujeres históricamente han sido relegadas de sus derechos y en el fondo la violencia contra ellas tiene que ver con la discriminación porque se les ve como objetos y no como sujetos.

En el mismo lugar donde hace 50 años el expresidente chileno Salvador Allende pronunció la frase "ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica", la jefa de gobierno citó aquel discurso y aseguró que igual que entonces los jóvenes tienen una gran responsabilidad, sobre todo quienes estudian en escuelas públicas, pues la educación es un derecho que abre la puerta a otros derechos.

En ese mismo sentido consideró que ser revolucionario es luchar por la justicia social y por lo tanto por los derechos de las mujeres.

Además, enumeró los que considera son los principios que deben caracterizar la continuación de la llamada Cuarta Transformación en el país: por el bien de todos, primero los pobres; no puede haber gobierno rico y pueblo pobre; el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás.

Dijo que esos principios, que conforman el llamado "humanismo mexicano", han generado un cambio que no es menor en el país desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador y son los mismos con los que ella ha gobernado la Ciudad de México.

Sheinbaum insistió en que esta forma de gobernar es la que hace la diferencia, pues de un lado está "el que piensa que la corrupción debe seguir imperando y es parte de la cultura del país" y del otro "estamos los que creemos que el pueblo es fraterno y solidario; ahí no hay negociación".

En el foro, la jefa de gobierno estuvo acompañada por la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, por la presidenta municipal de Tepic, Geraldine Ponce –ambas del partido Morena– y por la presidenta de la FEU, Zoe García.

Vizcaíno señaló que el cambio generacional y el trabajo que han hecho las mujeres desde hace tiempo han propiciado que hoy las condiciones sean "inmejorables para que las mujeres sigan rompiendo techos de cristal y eso implica el de Palacio Nacional"; sin embargo, reconoció que siguen existiendo muchas desigualdades para las mujeres.

Por su parte, Ponce consideró que a pesar de las conquistas de las mujeres en la política, aún son señaladas, criticadas y se pone en duda su capacidad.

Antes del foro, Claudia Sheinbaum se reunió en Casa Jalisco con el gobernador del estado, Enrique Alfaro, quien en redes sociales hizo público el encuentro y manifestó su "respeto" y "aprecio" por ella; después tuvo encuentros con simpatizantes y empresarios tequileros.