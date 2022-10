No bra day: cuál es el origen de este día

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Octubre es el mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama y, desde el 2014, los días 13 se celebra el "No Bra Day" (día sin brassier en español) para fomentar que cada vez más mujeres se hagan los controles porque el diagnóstico precoz de la enfermedad puede salvar vidas.

Sin embargo, el día originalmente fue propuesto para el 11 de octubre por el cirujano Mitchell Brown en el 2011, pero años después quedó conformado como ahora lo conocemos.

El cáncer de mama es una de las enfermedades que más mata a las mujeres. Según los Centros para el Control y la prevención de enfermedades, es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Existen distintos tipos de cáncer de mama. El tipo de cáncer de mama depende de qué células de la mama se vuelven cancerosas.

El cáncer de mama puede comenzar en distintas partes de la mama. Las mamas constan de tres partes principales: lobulillos, conductos y tejido conectivo. Los lobulillos son las glándulas que producen leche. Los conductos son los tubos que transportan la leche al pezón. El tejido conectivo (formado por tejido fibroso y adiposo) rodea y sostiene todas las partes de la mama. La mayoría de los cánceres de mama comienzan en los conductos o en los lobulillos.

El cáncer de mama puede diseminarse fuera de la mama a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Cuando el cáncer de mama se disemina a otras partes del cuerpo, se dice que ha hecho metástasis.

Importancia del No Bra Day

Es por ello que el "No bra day" o "día sin brassier" toma relevancia ante la mortalidad del cáncer de mama.

Quitarse el corpiño un día para revisarnos puede mejorar un diagnóstico y salvar la vida de la mujer que puede estar en riesgo.