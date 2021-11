"No busco ni ando de ofrecido con MC para 2024", asegura Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal aseguró que no busca ni anda de ofrecido con Movimiento Ciudadano para ser su candidato presidencial en el 2024.

Asimismo, dijo que en relación a la insistencia del método de encuestas para elegir al candidato de Morena, que el presidente López Obrador propone que "no va a deshonrar su historia de demócrata y yo simplemente sigo el camino que él inició, de luchar contra la adversidad, de luchar contra la imposición y de luchar contra la antidemocracia".

En el marco de una visita a Nuevo León descartó reunirse con Samuel García y dijo que la oposición tiene buenos candidatos, tanto el PAN, PRI, PRD, MC, tienen sus propios cuadros y sus propios militantes que aspiran a suceder al Presidente de la República.

"No necesitan un externo y yo no soy un ofrecido ni tampoco intento desplazar a nadie que tenga méritos en esos partidos", dijo en rueda de prensa dónde insistió que en el 2024 será candidato por Morena.

Sobre el método de encuesta en Morena que defiende el presidente López Obrador, dijo. "Yo no confío en las encuestas, porque he sido víctima de ellas. Cuando no hay transparencia, método, incluso quien las hace, no confío'.

"Para mí, la encuesta es un método desgastado, desconfiable. Respeto lo que dice el Presidente de la República, no voy a confrontarme con él, he decidido no enfrentarme con la historia: el Presidente es historia y desde mi punto de vista, lo que diga es respetable".

Monreal dijo que no es una herejía política estar pugnando y argumentando que lo que le conviene a Morena es una elección primaria, para poder sacudir la duda, la suspicacia, el favoritismo, la imposición.

"Yo prefiero una elección primaria y, en su momento, voy a seguir luchando al interior de Morena para que los órganos de Morena tomen una decisión, en ese sentido".

Sobre la cercanía de López Obrador con Claudia Sheimbaum, indico: "No me molesta la cercanía de ella con el Presidente, no me molesta el que él pueda con símbolos, signos o ademanes, expresar su preferencia; no, no me molesta eso, porque conozco bien al Presidente, sé que es un demócrata".

Cuestionado sobre si podría esperar para después del 2024 para ser candidato presidencial, comentó:" No, sólo que espere en el Cementerio de Plateros, porque ya tengo 61 años. Digo Plateros, porque ahí nací y espero ahí estar sepultado. No, esta es la oportunidad de mi vida".