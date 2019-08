No caeremos en provocaciones, dice Sheinbaum tras manifestaciones en la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México aseguró que no justificará ningún tipo de violencia en manifestaciones, como lo registrado esta noche, cuando unos cuantos empañaron la defensa de los derechos de las mujeres y además sostuvo que no caerá en provocaciones.

A través de redes sociales, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, publicó un comunicado donde destacó que el gobierno capitalino respeta a la mayoría de las asistentes a la marcha, quienes protestaron de forma pacífica, por lo que indicó que están las puertas abiertas para el diálogo.

Sin embargo, destacó que el gobierno local no caerá en la provocación de utilizar la fuerza pública en medio de la manifestación, pues aseguró que es lo que están buscando.

Señaló que la Procuraduría General de Justicia local ha iniciado las carpetas de investigación correspondientes en el caso de las agresiones directas a periodistas, personas y las graves afectaciones a los edificios públicos.

"Hacemos un llamado a quienes lucha legítimamente por la defensa de los derechos humanos y la erradicación de la violencia a que ayuden a generar un clima de paz y que construyamos juntas y juntos una Ciudad segura y de derechos", comunicó la jefa de Gobierno.

Sobre la manifestifestación del día de hoy, esta es nuestra postura. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 17, 2019