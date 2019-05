No callar ante corrupción, pide Olga a mujeres

Ciudad de México.- Al festejar a las madres de la Secretaría de Gobernación, su titular Olga Sánchez Cordero, llamó a todas las mujeres a no quedarse calladas frente a actos de corrupción.

La funcionaria se reunió con las mujeres que laboran en la dependencia a quienes reconoció, principalmente a aquellas que son madres porque son sinónimo de fortaleza, energía y capacidad.

"Como madres de familia que corrigen cuando ven una injusticia -apuntó-, actúan cuando los demás permanecen inmóviles, hoy las invito a algo muy trascendente e importante para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, si ustedes ven algún acto de corrupción en donde ustedes trabajan, en su ambiente laboral, las invito a que sean lo suficientemente valientes y fuertes para denunciarlo, y les garantizo que estarán protegidas por mi persona".

"Sin nosotras -aseveró- no habría generaciones de hijos y de hijas que construyan este país, porque nosotras somos las que enseñamos los valores, somos las que tenemos los hijos, las que tenemos dos y tres roles y papeles, y trabajos en nuestro hogar y nuestro empleo", mencionó.

Las madres de familia, indicó, tienen un triple reto, que no es fácil, pues como funcionarias participan y tienen responsabilidades; dedican muchas horas del día al cumplimiento de su deber y el resto a sacar adelante a sus hijos, a las tareas del hogar no reconocidas y no remuneradas.

"El trabajo -les dijo- es el mejor instrumento del que disponemos para realizarnos como personas y contribuir a la construcción de un mejor futuro para todos".

"Nunca más alguien que nos someta, nunca más alguien que nos pise ni nos subordine; cero tolerancia a la violencia, amigas, madres, compañeras, trabajadoras", manifestó.

Destacó que las mujeres que son madres educan y motivan para que haya amor y respeto; enseñan a sus hijos e hijas que no tengan miedo y que posean fortaleza. Llamó a retomar valores como la justicia, el honor y la verdad, recuperarlos por el bien de las familias y la patria. Acompañaron a la secretaria de Gobernación autoridades de diversas áreas de la dependencia federal.