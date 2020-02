No cambiaré mis convicciones por manifestaciones feministas: AMLO

Ante las críticas de organizaciones feministas por el llamado a "moralizar el país" del Presidente, debido a que se reclama la ausencia de políticas concretas para combatir los feminicidios, el representante del Ejecutivo reiteró que no cambiará sus "convicciones de siempre" pese a las protestas en Palacio Nacional.

"Yo creo que hay que moralizar al país, que hay que purificar la vida pública, y que hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales, son concepciones distintas. Pero no porque vinieron a hacer una manifestación yo voy a renunciar a mis convicciones de siempre", refirió.

Durante su conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que respeta mucho la posición de los colectivos, pero él seguirá con su punto de vista, aunque tampoco precisó cuál será el programa en específico o medidas de gobierno para evitar feminicidios como el recientemente sucedido en el caso de la menor Fátima, el cuál detonó de nuevamente las protestas.

"El otro día vinieron de un colectivo feminista -que nosotros respetamos mucho- pero su texto, su planteamiento en contra nuestra era de que se oponían a la moralización que nosotros promovemos. Yo respeto su punto de vista, no lo comparto", explicó.