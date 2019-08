"No cederemos en tema de Santa Lucía"

Ciudad de México.- Ante los más de 80 amparos en contra de la construcción del aeropuerto capitalino en la Base Militar de Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no cederá y enfrentará los casos.

El Ejecutivo atribuyó algunos de los amparos interpuestos a una asociación del empresario Claudio X. González, pero dijo que no hay ninguna razón, sólo son motivaciones políticas.

Afirmó que su gobierno no va a dar marcha atrás, aunque se lancen campañas "cubiertas o encubiertas". "No vamos a ceder y vamos a seguir enfrentando todos estos cuestionamientos sin perder la cabeza, es decir, sin actos autoritarios, respetando al Poder Judicial, haciendo valer el Estado de derecho y hasta con buen humor. No hay que enojarse, somos ´feliz, feliz, feliz, relajados, relajados".

En otro tema, dijo que no avala los trabajos del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, en comunidades de autodefensas, y le pidió que se ajuste a la Constitución.

Esto, luego de que el subsecretario de Gobernación ha acudido a reuniones en territorios de autodefensas. Se le cuestionó si avala esos trabajos y el presidente respondió con un rotundo "no".