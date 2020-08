"No clasismo, queremos tamalitos"

Poco más de 50 personas, entre comerciantes en triciclos y carritos de supermercado, organizaciones civiles y ciudadanos, se manifestaron en Polanco, sobre la calle de Masaryk, la cual cerraron algunos minutos, para exigir que la alcaldía Miguel Hidalgo, así como los vecinos, no criminalicen a los trabajadores en la vía pública.

La movilización causó asombro, pues las personas que se encontraban en los restaurantes voltearon a ver el contingente que exigía menos clasismo.

La mañana del sábado, los manifestantes arribaron al museo Soumaya para iniciar la rodada hasta la glorieta de Masaryk.

Aunque la participación en un momento pareció baja, pues sólo arribaron cuatro vendedores, los ciudadanos a bordo de bicicletas formaron un contingente que los arropó durante el recorrido.

A las 12 horas, los trabajadores tomaron sus carritos de supermercado, con sus canastas de pan y termos para el café que venden todas las mañanas en Polanco y salieron a la vanguardia, resguardados por agentes de tránsito.

Entre los afectados iba Carmen, quien lleva 26 años laborando de manera informal en las calles de la alcaldía. Contó que ha logrado mantener a su familia, como madre soltera, y que a pesar de que las autoridades locales no los dejen trabajar, ella seguirá en el comercio informal.

"Esto es el sustento de mi casa, yo soy la cabeza de mi familia, tengo dos hijos y de ese carrito yo dependo. Yo sí tengo permiso para vender, pero aun así nos quitan", manifestó.

Al lugar arribó uno de los líderes de comerciantes de pan y café, sobre triciclos y carritos en Tacubaya, identificado como Óscar Pérez Hernández, y negó lo que las autoridades señalaron que los explotan.

"Si los explotamos, estaríamos bien vestidos, en carros último modelo, ahí están los trabajadores, que sean los agremiados los que digan si los explotamos. Aquí no hay mafias", aseguró el representante de 60 vendedores.

Durante la rodada no faltaron las consignas como "no más clasismo, queremos tamalitos", la cual repitieron hasta llegar a la calle de Masaryk en donde instalaron sus bicicletas sobre la avenida y reiteraron que el trabajo en la vía pública no es un crimen.

Tania Espinosa, directora para América Latina de la organización internacional Wiego, quienes impulsaron la rodada, comentó a EL UNIVERSAL que elaborarán una iniciativa para que el Congreso capitalino legisle en materia de comercio en vía pública, ya que suspendieron el análisis desde el año pasado.

Añadió que no pretende que la propuesta que hagan al legislativo tenga tintes partidistas, por lo que buscarán que todos los partidos se sumen a la iniciativa que enviarán próximamente.