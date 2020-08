"No coman ansias, que ya viene la revocación de mandato", dice AMLO al FRENA

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de manifestaciones que han realizado grupos en contra de su gobierno, como el Frente Nacional AntiAMLO (FRENA), no han podido "tumbar" a su gobierno porque tiene, indicó, el apoyo de la gente, pero los exhortó a que "no coman ansias", puesto que en 2022 se realizará la consulta para la revocación de su mandato.

"Nos tocó a nosotros llevar a cabo una trasformación, acabar con el régimen de injusticia, pero ¿cómo podríamos salir adelante, sin el apoyo de la gente? ¿Cómo llevarla a cabo sin el apoyo de los mexicanos? No podríamos, si estamos resistiendo, porque la transformación va adelante estamos resistiendo, no nos han podido tumbar, por el apoyo de la gente, pero nunca un presidente desde los tiempos del presidente Madero había sido tan atacado, sin embargo, no pasa nada, la gente nos está apoyando".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal reclamó que en la manifestación que ayer domingo realizó FRENA en la Ciudad de México subieron automóviles a la plancha del Zócalo, pero aseguró que su gobierno no violará el derecho de las personas a la libertad de expresión.

"(Los manifestantes) hasta se subieron a la plancha del Zócalo, y están pidiendo que yo me vaya, nada más les mando a decir que no coman ansias, que ya viene la revocación de mandato. Nosotros mismos propusimos una reforma constitucional para que en el 2022 se le pregunte a la gente quieres que continúe el presidente o que renuncie y va a haber una votación.

"Entonces, si la gente dice que continúe pues adelante, si la gente dice que renuncie el presidente (me voy) a Palenque, Chiapas (donde tiene su rancho). No se puede estar gobernando un país sin el respaldo de la gente, se tiene que ser muy caradura para no tener el apoyo de la gente", dijo.