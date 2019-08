No comparto calificativos de ultraderechista y nazi: Xavier Azuara

El diputado federal, Xavier Azuara, quien será propuesto por el Partido Acción Nacional el próximo sábado como su carta para suceder a Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la Mesa Directiva del Palacio Legislativo de San Lázaro, respondió las acusaciones de su compañera Dolores Padierna y dijo que no comparte los calificativos de "ultraderechista" y "casinazi".

En entrevista, Azuara dijo que no hay una obsesión por ser el próximo presidente de la Mesa Directiva, pero sí busca que se cumpla la ley y que la Mesa Directiva se rote y el PAN la encabece.

Además, dijo que su conducción en la vida política y personal siempre ha sido de absoluto respeto, por lo que mencionó que hace falta mayor entendimiento.

"No comparto su calificativo y mi conducción en la vida política y personal es de absoluto respeto de apego a la ley y evidentemente los calificativo que ella declara creo que hacen falta el mayor entendimiento entre nosotros. No coincido con su apreciación y estoy en plena voluntad de poder buscar los entendimientos con la diputada.

"Lo que busco es que haya un entendimiento en los diferentes grupos parlamentarios, que haya un apego a la ley, no hay obsesión, lo que hay es un deseo de que se cumpla la ley", determinó.

Este jueves, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, adelantó que la bancada mayoritaria de Morena no votará a favor del panista, Xavier Azuara para que presida la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre y calificó al legislador de San Luis Potosí de casi nazi.

"Xavier Azuara es de ultraderecha, también tenemos que pensar en eso porque si fuera un panista digamos... porque hay panistas de larga trayectoria, patriotas, hay gente buena en el PAN, pero ponen a un casi nazi, pues no... porque entonces sí se pone en riesgo la Cuarta Transformación", explicó.

En consecuencia, la legisladora capitalina de Morena propuso a Porfirio Muñoz Ledo para que siga al frente de la Cámara de Diputados.