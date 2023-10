No condenar estos actos es apoyar al terrorismo: Embajadora de Israel

La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, afirmó en entrevista que "hablar de un equilibrio, hablar de querer la paz y que las dos partes tengan que sentarse a dialogar en este momento es como apoyar al terrorismo".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en la mañanera que "no consideramos que deba utilizarse la violencia, es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior, no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para desarrollo, solución pacífica de las controversias. No queremos la Guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sabemos que es lo más irracional que puede haber".López Obrador indicó que "nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica", expresó. "Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos, de israelitas, consideramos que Naciones Unidas debe aplicarse a fondo, no sólo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidos, porque estamos viendo que no apuestan a la búsqueda de la paz, siempre bloquean cualquier iniciativa en ese sentido", agregó el Mandatario.La embajadora de Israel en México señaló que, "con todo respeto lo digo, las palabras del presidente López Obrador, en la mañanera, nos parece que están fuera de contexto".La embajadora Kranz Neiger agregó que "hablar de un equilibrio, hablar de querer la paz y que las dos partes tengan que sentarse a dialogar en este momento es como apoyar al terrorismo".Remarcó que "apoyar a Hamas en este momento y no apoyar una postura claramente de apoyo a quien es víctima de esta situación, de quienes son víctimas de estos actos brutales, de violencia y crueldad, eso es apoyar al terrorismo".Declaró a este medio que "en este momento no se puede guardar la neutralidad y guardar el equilibrio y decir que no se puede tomar lado, porque no estamos hablando de un conflicto entre dos naciones, que tienen un desacuerdo, sino estamos hablando de un grupo terrorista, que atacó sin ninguna provocación previa, y se metió a casas, mató a criaturas en sus camas, se llevó de secuestrados a ancianos y ancianas, a bebés, mamás con sus hijos lactando. Son atrocidades, ¿qué tiene que ver esto con el diálogo y la paz?. Los de Hamas son terroristas no se dialoga con terroristas."No tomar una postura muy clara condenando estos actos es no tomar lados, es apoyar al terrorismo. Con todo respeto, y tengo muchísimo respeto al gobierno mexicano y por supuesto al presidente, este mensaje que sacaron de ayer es muy positivo, estamos agradecidos, pero faltaría de aclarar que el que no se pone del lado correcto se pone al otro lado".La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un boletín el domingo por la noche en el que señaló que "México favorece una solución integral y definitiva al conflicto, bajo la premisa de dos Estados, que atienda las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel y permita la consolidación de un Estado palestino política y económicamente viable que conviva con Israel dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas".