No conozco cifras de ahorros en el sector Salud, ni me las pidan: Jorge Alcocer

"No conozco las cifras de ahorros en el sector Salud, ni me las pidan", respondió el secretario de Salud, Jorge Alcocer, durante su comparecencia en el Senado de la República.

Durante el encuentro con senadores, Alcocer hablaba sobre los ahorros del sector y el desabasto de medicamentos: "Seguro que con lo que se está ahorrando y con los ahorros que, no tengo yo las cifras, y ni me las pidan porque yo no soy financiero".

Además, el titular de la Secretaría de Salud dijo que no es financiero "porque leí a Adam Smith recientemente y decía ahí que las desventajas del espíritu comercial hace que las mentes de los hombres se contraigan".

AUSTERIDAD NO PROVOCA FALTA DE MEDICINA

La austeridad republicana y el combate a la corrupción no han provocado desabasto de medicamentos ni crisis en el sector Salud, afirmó el titular de la dependencia federal, Jorge Alcocer Varela.

Al comparecer ante la Comisión de Salud del Senado de la República, el funcionario destacó que la problemática que se ha suscitado en el interior del sistema sanitario no tiene nada que ver con los recursos erogados por el gobierno federal, pues "incluso se nos ha dado luz verde para que, en caso de requerirlo, se solicite dinero extra, más allá de lo que se aprobó en el Congreso de la Unión", resaltó.

Señaló que la corrupción en el interior del sector Salud, los métodos poco transparentes de contratación y la falta de acceso a la seguridad social en por lo menos 20 millones de mexicanos han provocado una grave irritación social, por lo que la Cuarta Transformación debe plantearse nuevos objetivos que satisfagan las necesidades sanitarias.

"Los métodos pocos transparentes, los arreglos financieros, el mal manejo de recursos, la corrupción tanto en compra de medicamentos, insumos, equipos y obras, así como la regularización del personal de salud, han generado una situación caótica y conflictiva.

"Este conjunto de elementos ha resultado en una creciente irritación social con el sector público, de salud, y en una conflictiva laboral insólita que obligan a plantear nuevos objetivos", subrayó.

Si bien Alcocer Varela reconoció que para el último semestre de 2019 se han presentado faltantes de medicamento, garantizó la compra de por lo menos 50 fármacos a través de adjudicaciones directas con la finalidad de evitar desabasto.