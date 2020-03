No conviene tener fronteras completamente abiertas por coronavirus: Landau

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, aseguró que a ambos países no les conviene tener fronteras completamente abiertas, primero por el tema de la migración y ahora por la pandemia del coronavirus.

Al emitir su mensaje en la instalación del Grupo de Amistad México y Estados Unidos en la Cámara de Diputados, Christopher Landau pidió que ojalá Estados Unidos y México puedan encontrar y colaborar muy estrechamente en el combate al Covid-19.

Agregó que al coronavirus no le importan los partidos políticos o las fronteras, por ello pidió trabajar de forma conjunta.

"Para ambos países, no nos conviene tener fronteras completamente abiertas, ahora lo vemos con el virus y ojalá eso podamos encontrar y colaborar de forma muy estrecha en lo del virus también porque en cuestiones de salud no les importa el partido político o las fronteras, tenemos que realmente estar en eso de forma conjunta así que les pido a ustedes", aseguró el diplomático norteamericano.

En este contexto, Landau se sinceró y dijo que ayer que dio a conocer la operación en su país para detener a 700 personas, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, le entristeció mucho que, a través de las redes sociales, le hayan contestado culpando a Estados Unidos de ser los consumidores de las drogas y ellos son los que envían las armas a México.

Matizó que no se trata de un regaño, porque reconoció que Estados Unidos son parte del problema, pero dijo que consideraba muy negativo la reacción mexicana de seguir "culpándonos a nosotros".

Dijo que el echar culpas no los va a llevar a ningún lado y dijo que hay que salir del paradigma y buscar soluciones porque si no se hundirán ambos países.

"Decirle al pueblo de México que ustedes aquí en esta Cámara representan muy dignamente, que ojalá no nos quedemos en eso de que en Estados Unidos se dice: 'ah ustedes nos mandan las drogas y es la culpa de México´ y que en México digan: ´ustedes tienen la demanda para drogas, es la culpa de ustedes' realmente hay que salir de este paradigma y buscar soluciones o sino nos hundimos los dos y en eso estamos", determinó.