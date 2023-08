"No crean mentiras sobre libros de texto gratuito": Citlali Hernández

A-AA+

MONTERREY, NL, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- La secretaría general de Morena, Citlali Hernández Mora, hizo un llamado a los padres y madres de familia a que no crean las mentiras que se están difundiendo sobre los libros de texto, y sugirió que ellos mismos los revisen ya que están publicados en Internet. Asimismo, lamentó que el dirigente panista Marko Cortés incite a destruir los libros, mientras los gobernadores de oposición pretendan evitar su distribución.

En una conferencia de prensa que ofreció previamente a un encuentro de jóvenes de las jornadas Conciencias en Revolución, la senadora morenista señaló, "ahora resulta que a un medio de comunicación (Televisión Azteca), que no tiene ni un solo programa educativo, ahora le preocupan los niños y las niñas".

Agregó que dicho medio miente al afirmar que con los libros de texto se pretende fomentar la ideología comunista cuando ni siquiera son capaces de explicar en qué consiste dicha ideología.

La morenista puntualizó, "los que tienen la palabra más importante son los padres de familia, y que sean ellos quienes revisen y discutan sobre los contenidos". Admitió que "hay un sector de la sociedad al que le preocupa el contenido que acercan a la niñez y juventud a muchos tabúes que aún tenemos como sociedad relacionados con la educación sexual; pero habrá que especificar el tratamiento de la información".

Hernández Mora dijo que a Morena no le preocupa si Xóchitl Gálvez gana la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, pues no importa si es ella o Santiago Creel, o algún otro aspirante, al final representan lo mismo.

"Hay un proceso de inflación sobre su figura. Sea quien sea, se trata sobre todo del proyecto que representan. Imagínense, representar el clasismo, el racismo, representar a Claudio X. González, representar al PRIAN, que te levante la mano Alito Moreno, Marko Cortés y Vicente Fox", expresó la dirigente de Morena.

Por ello confió que Morena y sus aliados ganarán no sólo la Presidencia en 2024, sino también la mayoría calificada en las cámaras de diputados federales y senadores, para sacar adelante las reformas constitucionales pendientes, y con ello darle continuidad al proyecto de transformación que cimentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En otro orden, Citlali Hernández externó su seguridad y confianza de que quien gane la encuesta para encabezar la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, recibirá el apoyo de los demás aspirantes.

Asimismo, expresó que la encuesta final que determinará al ganador o a la ganadora, no dejará lugar a dudas, pues durante su realización habrá representantes de cada uno de los contendientes.

Citlali Hernández denunció que la administración del alcalde Luis Donaldo Colosio, les canceló dos días antes el permiso que se les había dado por escrito para la realización del acto en la Plaza Zaragoza, enfrente del Palacio Municipal, con el argumento de que previamente habían otorgado el permiso a otra organización, por lo que tuvieron que hacerlo en la Plaza Hidalgo.

Dijo que, en el mejor de los casos, si no hubo intencionalidad política de boicotear el evento, se trató entonces de un hecho producto de la desorganización administrativa, por lo cual le hizo un llamado amistoso a evitar ese tipo de situaciones.