No dan de baja a los policías reprobados

Ciudad de México.- Sólo 392 de 26 mil 700 policías municipales, estatales y federales que no acreditaron los exámenes de control y confianza entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado fueron dados de baja de la corporación; es decir, 1.4%, según un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública estipula que el policía que no acredite los exámenes tiene que ser separado de su cargo. Así, las autoridades de los tres niveles de gobierno indemnizaron apenas a uno de cada 100 uniformados en 2019.

A nivel nacional 392 agentes fueron dados de baja por no pasar las pruebas de control y confianza, el año pasado; 224, por abandono de empleo; 37, por abandono del servicio; 26, por faltar en más de tres ocasiones en un mes, según el documento del SESNSP.

La información señala que Jalisco (2.7%), Tlaxcala (13.2%), Baja California Sur (13.9%) y Ciudad de México (14.3%) encabezan la lista con el menor porcentaje de personal de seguridad pública con Certificado Único Policial, que incluye la evaluación de control de confianza, desempeño, competencia y formación inicial.

En contraste, Querétaro (96.4%), Colima (86.9%), Guanajuato (81.7%), Baja California (81.2%) y Durango (76.5%), ocupan los primeros lugares.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las corporaciones policiales mejor pagadas son la de San Luis Potosí, con 21 mil 90 pesos mensuales; Sonora, 19 mil 687; Baja California, 18 mil pesos; Jalisco, 17 mil 650; Chihuahua, 17 mil 590; Nuevo León, 17 mil 178.

Con los exámenes de control y confianza, las autoridades buscan reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos de los policías para desempeñar sus funciones; identificar los factores de riesgo que interfieran en su trabajo y que el elemento cumpla con la edad.

Además, establecer un perfil físico, médico y de personalidad que les permita laborar; que sus percepciones económicas correspondan a la calidad de vida que llevan; que no consuman drogas y no tengan vínculos con el crimen organizado, y también no haber sido condenados por delitos dolosos o estar bajo proceso.