No deben de preocuparse, no habrá un solo despido de burócratas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que no será despedido ningún trabajador al servicio del Estado, por lo que, manifestó, no deben de preocuparse.

En conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo federal señaló que, para ahorrar, en gobiernos anteriores se despedían a trabajadores de base, pero se contrataba a más personal de confianza en el gobierno federal.

"No deben preocuparse, no deben preocuparse los trabajadores al servicio del Estado, porque no va a haber un solo despido, no se va a despedir a nadie ni trabajadores de base ni sindicalizados, a nadie, porque es un compromiso que hicimos: la austeridad, el ajuste se hace arriba".

Y agregó: "Antes hablaban de austeridad, por ejemplo en Pemex. '¡Qué barbaridad, cuántos trabajadores, cómo ha crecido el gasto por el pago a personal de Pemex!' y despedían al trabajadores de base, pero contrataban a más de confianza, de los de arriba y al final de cuentas, aunque eran menos, cobraban más los de arriba que los de abajo. Entonces ahora no es así, ahora el ajuste arriba, no a los trabajadores de base".

"Que nadie se preocupe, esto es maestros, médicos, enfermeras, soldados, marinos, oficinistas, todos se mantienen", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que en algunos casos, como en el sector salud y en la Guardia Nacional se contratarán a más personas.

"En algunos casos vamos a ampliar plazas, que es el caso del personal médico, que es el caso de elementos para la Guardia Nacional, va a crecer el número de plazas, porque se necesita para la seguridad, y para la salud, los 47 mil que contratamos recientemente por la pandemia se quedan, entonces no debe preocuparse nadie", dijo.

AMLO presume recuperación de empleos

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que a pesar de la crisis económica generada por el Covid-19, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el mes de julio se recuperaron un millón 500 mil empleos, mientras que señaló que, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el primer día de septiembre se recuperaron 2 mil 930 fuentes de trabajo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal informó que personal de la Presidencia le pasó un "acordeón" sobre estas cifras.

"Miren me pasaron una nota ¿cómo le llamaban a esto? un acordeón. 'Inegi da a conocer hoy que en julio se recuperaron un millón 500 mil empleos'. Yo hago referencia nada más a los inscritos en el Seguro Social, pero el Inegi tiene información general".

En Palacio Nacional, el mandatario recordó que de marzo a julio se perdieron empleos, pero en agosto ya se comenzaron a recuperar 90 mil fuentes de trabajo.

"En el primer día (de septiembre) se ganaron 2 mil 930 empleos. Es buena noticia, porque estuvimos, repito, marzo, abril, mayo, junio, julio perdiendo empleos y ya agosto ganamos 90 mil, es decir se recuperaron por primera vez 90 mil y septiembre empezamos ganando 2 mil 930".