No declararé la guerra: AMLO

Ciudad de México.- Al considerar que los videos del CJNG, con armas de alto poder, son una herencia lo que le dejaron las pasadas administraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no va a variar su estrategia contra la delincuencia y seguirá haciendo llamados a portarnos bien.

"Sigo llamando a todos portarnos bien, que sean abrazos y no balazos. Eso de que no me va a temblar la mano, el ojo por ojo, el diente por diente, eso está en el antiguo testamento, en el nuevo testamento es otra doctrina, yo me adhiero a lo que está en el nuevo testamento, si a esas vamos, nos vamos a quedar tuertos o chimuelos".

"Tenemos que persuadir, que no se apaga el fuego con el fuego, el mal con el mal, no vamos a variar en eso".

En su conferencia de prensa el presidente López Obrador criticó que algunos periodistas y los "intelectuales orgánicos" difundieron el video en las redes sociales como una gran noticia.

El presidente López Obrador dijo que ese tipo de grupos de la delincuencia se fueron formando a partir de que se abandonó al pueblo, de que hubo corrupción e imperó la impunidad. "Es lo que nos heredaron, pero poco a poco vamos a ir garantizando la paz y la tranquilidad como se ha ido logrando, con inteligencia más que con fuerza, no vamos a declarar la Guerra".

"Que quede claro, no a la guerra, si a la paz, nada de declarar la guerra, eso no es solución, ya sabemos lo que ocasiona y siempre se va a proteger a la gente sin olvidar los derechos humanos, sin masacres, sin tortura, con inteligencia, más que con fuerza, y no se va a caer en ninguna provocación", reiteró.