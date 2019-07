No dejen de luchar por sus sueños, dice niño campeón de cálculo

A su regreso de China, donde consiguió el primer lugar del Campeonato Internacional de Cálculo Mental, en la categoría de Kids de 8 a 9 años de edad, Íker Alonso Hernández, dijo que le gustaría recorrer las escuelas de Coacalco para decirle a los niños que jamás dejen de luchar para conseguir sus sueños.

En el certamen mundial, el pequeño coacalquense de 9 años realizó los 70 cálculos de los que consta la prueba sin ningún error y en un tiempo máximo de cinco minutos.

En la competición participaron 700 alumnos de Indonesia, Uzbekistán, México, India, Rusia, Camboya, Portugal, Bangladesh, Panamá, España, China, Irlanda, Croacia, Malasia, Ecuador y Filipinas.

En conferencia de prensa acompañado de su madre, Karina Hernández Campuzano y del alcalde morenista de Coacalco, Darwin Eslava, el niño reconoció que sintió muchos nervios durante el evento.

"Lo hice lo más rápido que pude y creo que hasta en menos tiempo del esperado, tuve tiempo de descansar y entregar mis respuestas, y después me puse muy contento al oír mi nombre como el ganador", contó.

Íker, a quien muchos ya le llaman en Coacalco, "niño genio", aún no decide qué estudiará cuando sea grande. Entre la Medicina y Matemáticas estará su elección. No le agrada mucho la idea de convertirse en alcalde del municipio donde actualmente reside. "Lo tendría que pensar mucho, porque como hay cosas buenas en esto, también hay cosas malas", expresó.

Su madre, quien es profesora, detectó desde muy pequeño sus habilidades para las matemáticas.

"Desde los cuatro años nos dimos cuenta de sus habilidades de Íker, de hecho en el salón su maestra nos decía que el niño tenía mucha habilidad, le hicieron una prueba y tuvo puntajes altos en matemáticas. Lo que hice es buscar un programa que me ayudara, donde vamos todos los fines de semana", recordó.

Para que pudiera viajar a China el ayuntamiento de Coacalco ayudó a Íker y a su mamá. El edil Darwin Eslava se comprometió a que la administración local continuará otorgándole apoyo económico al menor de edad para que siga con sus estudios.