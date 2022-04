"No diga patrañas": consejeros del INE rechazan acusaciones de Morena

El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Mario Llergo, acusó que una ciudadana que es funcionaria de casilla en Playa del Carmen, Quintana Roo, no fue capacitada, hecho que, dijo, es muestra del sabotaje a la revocación de mandato.

Sin embargo, la consejera Dania Ravel y el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, le respondieron que la ciudadana de la casilla 890 en Playa del Carmen, Quintana Roo, fue capacitada.

"El 30 de marzo a las 16:00 horas, fue capacitada la funcionaria de la casilla 890 de Plata del Carmen", refutó la consejera Dania Ravel.

El consejero Ruiz Saldaña pidió al morenista no llegar ante el Consejo General del INE a decir "patrañas y más patrañas".

"Lamento que en vez de estudiar la estrategia de capacitación, venga a decir patrañas y más patrañas. Lo que no pudo cumplir la ciudadana fue un proceso de simulacro", exclamó el consejero electoral.