"No discriminar a personas asiáticas por coronavirus", invita Ssa

"¡Júntense con los chinos!", invitó Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a los mexicanos, tras insistir en que el coronavirus emergente no justifica el cierre de fronteras ni fobias hacia personas con rasgos asiáticos.

"No existe ninguna razón que justifique cerrar fronteras, que haya fobias al turismo o a no comprar productos provenientes de china".

El subsecretario pidió a la sociedad a no entrar en pánico y a no cometer actos de discriminación a personas de origen asiático por temor a ser contagiados.

"No hay evidencia para pensar que personas con fisonomía, que tengan rasgos físicos asiáticos puedan ser fuente de riesgo para la población mexicana, ni para pensar que productos de china representan riesgo alguno", comentó tras recordar que este jueves se festeja el año nuevo chino.