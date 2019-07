No es casual que policías rebeldes inviten a Calderón: Durazo

Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo este día que "no es casual que uno de los elementos de la Policía Federal" invitara al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa a representarlos, e insistió en que hay grupos de interés detrás de los rebeldes.

"Ambas instancias [policías municipales y federales] fueron abandonadas por esos gobiernos, uno de cuyos ex presidentes se rasga las vestiduras por defender a la Policía Federal cuando pudo hacerlo siendo Presidente de la República", dijo Durazo en la conferencia.

"Lo que quiero resaltar es que, como dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es que hay intereses detrás de esa movilización. Pero aquellos intereses legítimos no tenemos ninguna duda de que hay capacidad y disposición para resolverlos, para atenderlos a satisfacción de los legítimos interesados".

Durazo llamó a los rebeldes a que entreguen las armas de cargo y los vehículos.

–¿Lo señala directamente como quien está detrás del movimiento? –le preguntó un reportero en referencia a las dos menciones que hizo de Calderón.

–Creo que es evidente el activismo de algunos políticos pretendiendo sacar raja de este tránsito de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Mencionaba que uno de los que se asume como representantes de los policías inconformes ha propuesto que el ex Presidente Calderón sea su representante sindical. Esto no requiere mayor explicación.

Por otra parte, el funcionario precisó que varios de los líderes no trabajan siquiera en la corporación, y agregó que algunos de ellos incluso tienen antecedentes penales.

Los elementos en rebeldía de la Policía Federal mantienen por segundo día bloqueos parciales en la capital mexicana y en algunos accesos carreteros. Durazo señaló que eso fue un acuerdo con ellos mismos.

También informó que siguen las conversaciones, pero advirtió que no se aflojarán los requisitos para darles acceso a la Guardia Nacional, como lo exigen los rebeldes.

"Si bien se entiende su derecho a manifestarse, es un movimiento que no tiene razón de ser", afirmó Durazo Montaño.

Previamente, elementos de la Policía Federal (PF) que mantienen la toma del Centro de Mando de Iztapalapa negaron esta mañana que exista "mano negra" detrás de sus protestas, como señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y enviaron una invitación al ex mandatario Felipe Calderón para que sea su representante sindical.

"Invitamos al expresidente Felipe Calderón a que se nuestro representante sindical, ya que fue quién apoyó más a la corporación y nos dio fuerza", dijo uno de los voceros de los uniformados inconformes.

En un mensaje a medios de comunicación, los oficiales rechazaron que haya líderes o "mano negra" en su movimiento, el cual, consideran, busca el bienestar y la dignidad de la corporación.

A su vez, acusaron que el actual Gobierno federal no ha sido claro y que no ha especificado cuál sería su salario si se incorporan a la Guardia Nacional, qué seguros van a tener y bajo qué criterios se realizaría su despliegue en el país.

"No son claros, no especifican bien los tiempos de operación en zonas foráneas, nada de esto es claro y no saben explicarlo, la Guardia Nacional es un plan improvisado", acusó un policía federal.