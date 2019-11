"No es casualidad protesta en el AICM en llegada de Evo", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no es una casualidad que llegue el mismo día que llega a México el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se organice una protesta de la Policía Federal en el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

"No es posible, no es una casualidad que llegue Evo y que al mismo tiempo se organicen para protestar, no es espontáneo, ahí hay alguien que está meciendo la cuna, ya nada más es cosa de decir de parte de quién, pero es evidente que es un acto de provocación", aseguró.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el titular del Ejecutivo dijo que instruyó a que haya diálogo con los policías inconformes y se resuelvan las peticiones. "El que no quiera estar en la corporación o no quiera pasar a la Guardia Nacional que se le liquide de conformidad con la ley, no despedir a nadie, sino que sea por su propia voluntad".

Señaló que en la Guardia Nacional no puede tener elementos que no tienen un buen historial, porque si no, no se resuelve nada, porque la nueva corporación debe estar formada por gente honesta, profesional y no vinculada a actos ilícitos.

"Y decirles a los que están manipulando que si tenemos información, aquí los vamos a denunciar, sea quien sea; nada de que se los vamos a mandar a decir en una columna de periódico, aquí mismo, porque está muy raro. ¿Cómo es que saben que hay una atención por la llegada de Evo y buscaban hasta detener el convoy?, ¿quiénes están en esto?", insistió el titular del Ejecutivo.