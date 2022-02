"No es de confianza ni simplificado", diputada del PAN sobre nuevo régimen hacendario

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico) no genera confianza ni facilita el pago de impuestos a los pequeños contribuyentes, afirmó la diputada del PAN, Patricia Terrazas.

"El Régimen Simplificado de Confianza, nada más tiene el nombre; la verdad sólo se confía en ese régimen quién lo desconoce, quienes lo conocemos sabemos que la confianza no existe", aseguró.

Durante el cuarto Congreso de Reformas Fiscales 2022 organizado por Thomson Reuters, la integrante de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, dijo que en los requisitos de llevar contabilidad no existe la simplificación.

Al participar en el panel dedicado al Congreso, acusó que se incorporó la Ley del IVA, pero a través de una regla, porque olvidaron el impuesto al valor agregado en este régimen.

Señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), está haciendo correcciones por medio de resoluciones misceláneas para el 2022, dejando a un lado el trabajo de los legisladores en Diputados que es la Cámara de origen, y de la revisora, que es la de Senadores.

"Se legisla más en Hidalgo 77 (dirección de las oficinas centrales del SAT) que en el Congreso de la Unión. Hay mayor legislación, pero presumen que saben más".

Incluso la diputada panista, dijo extrañar a los funcionarios del SAT de los gobiernos pasados, que aunque le caían mal por ser extremadamente escrupulosos, se podía hablar de temas especializados.

"A lo mejor eran estrictos, a lo mejor eran en muchos casos ventajosos porque obviamente se entendía la función de obtener mayores ingresos para el Estado, pero al menos se entendían los temas; eran personajes técnicos que tenían preparación, y ahorita cuando nosotros venimos a ese tipo de eventos, nos preguntamos de qué sirve la preparación".?Estableció que si bien los diputados de la oposición tienen más sensibilidad para legislar en temas fiscales en beneficio de los contribuyentes, hay un límite.?"Me parece que en Diputados tenemos más sensibilidad, no sé en qué momento perderé la capacidad de procesar tanta incongruencia.

"Mi sensibilidad ha llegado al tope", advirtió.? Y más en un entorno en donde el terrorismo fiscal, está presente de una forma con la disminución de los plazos y derechos para los contribuyentes.?En ese contexto, matizó que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) tiene tres años sin titular, además de que necesita dientes para actuar a favor de los pagadores de impuestos.

Lamentó que en Diputados hay 177 iniciativas que van en el sentido correcto para dar certeza, confianza y simplificarle la vida al contribuyente, que el partido en el poder no ha tomado en cuenta porque desconocen temas fiscales de importancia y sólo responden a los dictados desde Palacio Nacional.