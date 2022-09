No es ilegal aventar peluches del Dr. Simi: Zaldívar

A-AA+

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar dijo que aventar peluches del doctor Simi en un concierto no es ilegal.

"Sólo te sugiero que respetes el reglamento correspondiente, que no se lo avientes a la cara a alguien y sobre todo que no escribas mensajes de odio", expresó Zaldívar en su cuenta oficial de TikTok.

En este año surgió la tendencia de aventar peluches del Dr. Simi a los artistas.

La extraña tradición de lanzar muñecos con la figura del Dr. Simi a los artistas ¿de dónde viene?

En la cultura mexicana hay ciertos personajes que se vuelven todo un ícono y entre ellos se encuentra el inconfundible Dr. Simi. Esta simpática caricatura ganó popularidad al convertirse en la "mascota oficial" de las famosas farmacias que llevan su nombre; sin embargo, en los últimos meses se ha convertido en tendencia en las redes sociales gracias a una extraña tradición.

Varios han sido los avistamientos de muñecos con la forma del simpático y bonachón doctor, golpeando directamente a distintos artistas internacionales, esto luego de que algunos asistentes a sus conciertos decidieran llamar su atención lanzado los juguetes por los aires y hasta el escenario.