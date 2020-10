"No es karma, es Covid": Salinas Pliego

Después de anunciar que dio positivo a coronavirus en redes sociales, el empresario Ricardo Salinas Pliego respondió a un cibernauta que no fue "karma", sino Covid-19.

Desde que inició la pandemia, el dueño de empresas como Elektra, TV Azteca, Totalplay y Banco Azteca ha dicho libremente que el confinamiento ha causado un enorme daño a la precaria economía, por ello, en repetidas ocasiones ha sugerido dejar de sembrar pánico y miedo con campañas masivas de publicidad sobre el SarsCov2.

Incluso, en el mes de junio, el empresario mexicano pidió al Consejo de Salubridad que permitan "que el pueblo trabaje y se gane la vida", ante las restricciones de reabrir la economía por la propagación del virus. En aquella ocasión, hizo un llamado para aprender a coexistir con el virus y dijo respetar a quienes quieren quedarse en casa.

Por otra parte, Salinas Pliego volvió a causar polémica esta semana al escribir en un blog personal que los trabajadores deberían ser los únicos en aportar para sus pensiones.

En la publicación "Tu pensión no es gratis", afirma que el empleado y "sólo él tiene la obligación de ahorrar para aspirar a un futuro digno".

"El patrón no tiene incentivo alguno para garantizarle una pensión digna, especialmente en este mundo con enorme movilidad laboral. Para el patrón, cualquier contribución a la pensión del trabajador es sólo un impuesto más. Es un gravamen extra a quienes creamos las fuentes de trabajo", defendió en su texto.