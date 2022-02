No es lo mismo escuchar disparos a un proyectil: mexicano en Ucrania

"Solo necesito ayuda de documentos para poder llevar a mi familia a México, es todo", comentó en entrevista desde Ucrania el chihuahuense Erick Luján.

Erick vive en Lviv, Ucrania, desde hace más de cinco años, y en el primer día de la intervención Rusa, se refugió junto con su familia dentro de una vivienda. Él es originario de Chihuahua y debido a que su esposa y sus hijos son originarios de Ucrania llegó hasta allá para hacer su vida en familia y dedicarse a su trabajo como empresario y manejador de artistas. "El primer día de guerra fue muy estresante, demasiado. No es lo mismo escuchar disparos a un proyectil", contó en la entrevista.

Actualmente asegura que recibe el apoyo de la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como del doctor Alejandro Díaz, quien es delgado de la Organización Mundial por La Paz en Chihuahua para lograr obtener los documentos necesarios y salir del país. "Por ellos fue que logre hablar con los de la Embajada", añadió.

Desde el pasado 16 de febrero el chihuahuense pidió ayuda de manera pública a las embajadas y al gobierno para poder salir de Ucrania, debido a las amenazas de ataques que había en aquel entonces, sin embargo no recibía respuesta. "Hay que poner más cuidado en quien ponemos (en las embajadas), porque la verdad está terrible, yo jamás hablé con el cónsul sólo con el secretario", aseguró.

La esperanza de Erick y de su familia es que las cosas logren mejorar y no tener que salir del país ucraniano, ya que aunque tiene cinco años viviendo en ese lugar lo considera como su hogar. "Mi esperanza es no tener que salir de aquí, eso sería lo mejor. Es un país con tanto amor, es un país tranquilo, hermoso. Es un país que tiene todo es mi hogar", agregó.

La familia cercana de Erick vive en Estados Unidos y otros más en Chihuahua, según comentó quienes también están a la expectativa de lo que pueda pasar. Hasta la tarde del jueves, él junto con su familia seguía refugiados en una casa para protegerse de los ataques que el gobierno ruso ha lanzado en Ucrania.