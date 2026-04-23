"No es menor lo que pasó en Chihuahua"

Ciudad de México.- Al señalar que "no es menor lo que ocurrió", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió al gobierno de Chihuahua y a la Embajada de Estados Unidos una explicación sobre los dos agentes estadounidenses que participaban en operaciones en territorio mexicano y que después murieron en un accidente.

"Tiene que aclararse esto (...) Y es un tema de seguridad nacional y de soberanía, por eso no es menor lo que ocurrió. Entonces, es muy importante que quede claro", dijo.

Sheinbaum Pardo aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no tenía conocimiento de la participación de agentes de Estados Unidos en el desmantelamiento de laboratorios de drogas en Chihuahua, además que se estaba verificando si estaban acreditados en nuestro país.

"La Defensa no sabía que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua, sino que había extranjeros participando en este operativo. Y esto es algo que no debe ser menor para todos los mexicanos. Cualquier relación que haya con el gobierno de Estados Unidos en cualquier materia, y particularmente en la materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal, necesariamente, y particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores", declaró.

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