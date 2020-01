No es prioritaria la identificación única: AMLO

Al asegurar que la identificación única no es prioritaria en estos momentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la solicitud hecha por la Secretaría de Gobernación de los datos biométricos de los ciudadanos con los que cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE).

El mandatario dijo respecto a la resistencia del titular de este organismo, Lorenzo Córdova en no proporcionarlos, que no es "controlar como en las dictaduras la situación de cada ciudadano, de cada persona, los del INE están muy sensibles, no hay que 'testerearlos', no es asunto primordial".

Advirtió "la política es tiempo, cuando se serenen, que entiendan que la gente está informada, la identificación única todo eso genera muchas sospechas, inquietudes, no queremos eso. O hacerlo en su momento, cuando se pueda. No es prioritario", puntualizó.

Añadió que en estos momentos la prioridad de su gobierno, y por ello se reunirá con los legisladores federales donde les hará la solicitud de que se eleve a rango constitucional las pensiones y las becas.

"Por eso invité a los legisladores a desayunar unos tamalitos de chipilín, quiero pedirles de manera respetuosa que se atienda la iniciativa de elevar a rango constitucional las pensiones y las becas. Que sean obligatorias que se cuente con presupuesto para los programas. Eso me importa muchísimo como es el tema de la inseguridad y la violencia", dijo.

López Obrador expuso que atendiendo las causas se va a lograr el mejoramiento de la sociedad, indicó que es importante tener una buena Guardia Nacional y avanzar en inteligencia, pero también garantizar que no haya impunidad y limpiar de corrupción a las autoridades judiciales.