No es real la intención de la 4T de dialogar con oposición: PAN

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, aseveró que no es real la intención ni la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que su gobierno dialogue con la oposición, ya que dos veces se ha cancelado el encuentro programado en la Secretaría de Gobernación.

En rueda de prensa virtual, lamentó esta situación y dijo que en caso de que se vuelva a cancelar o posponer la reunión por tercera vez, "sería una falta de respeto" por lo que se darían por cancelados estos diálogos para las siete mesas temáticas con el gobierno federal.

"Espero que quieran dialogar, que el gobierno escuche. Tal vez el gobierno no quiere dialogar porque no vamos a claudicar en nuestras ideas, valores y convicciones", indicó el líder de Acción Nacional.

"Con esa idea iríamos a las mesas, pero no cederíamos", insistió Cortés quien reconoció que están en espera de una nueva fecha, pero esperarán de forma permanente si persiste está falta de interés de dialogo en el gobierno federal.

"No estaremos de forma permanente que haya una nueva fecha por la falta de interés de dialogar por parte del gobierno. PAN va por construir, pero sin acuerdos en los oscurito y sin claudicar", apuntó.

Cabe recordar que desde el pasado 13 de diciembre, el PAN y la Secretaría de Gobernación (Segob) acordaron instalar siete mesas de diálogo para tratar 10 temas que planteó el blanquiazul, como las reformas eléctrica y político-electoral, así como la desaparición del decreto en el que se establece que las obras del gobierno sean consideradas asuntos de seguridad nacional.