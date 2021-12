"No es seguro volver a zona del Chiquihuite"

Aún no es prudente el regreso de cerca de 200 familias desalojadas por los derrumbes del cerro del Chiquihuite, declaró el subsecretario de Gobierno del Estado de México, Ricardo de la Cruz Musalem, pese a que ya finalizó la obra de estabilización de la ladera donde 11 casas fueron demolidas y en donde se ha detectado el regreso hormiga de habitantes.

Será hasta que especialistas del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) culminen los diagnósticos que realizan en el cerro para que se pueda determinar qué casas pueden ser habitadas nuevamente, indicó.

Hoy el riesgo está mitigado en el sitio donde se registró la caída de piedras de gran tonelaje, pero no quiere decir que no pueda ocurrir otro desgajamiento, refirió.

"El gobernador nos ha instruido que seamos meticulosos en este trabajo", insistió.

"Hay algunas familias que han ido regresando, y nosotros desde la Coordinación Estatal de Protección Civil hemos hecho la recomendación de que no lo hagan hasta que haya condiciones. Pero también sabemos de la necesidad de la gente", reconoció y afirmó que es complicado determinar cuántas familias han regresado a sus casas, luego de más de tres meses del desalojo.

Lo cierto es que muchas empezaron a regresar a sus casas, porque no han encontrado otro sitio para vivir, porque temen que sus viviendas sean saqueadas o despojos.

La reubicación de quienes habitaban la zona de mayor riesgo es un proyecto a mediano y largo plazo, detalló el subsecretario.

Para analizar la reubicación, esta semana autoridades del Estado de México y de Tlalnepantla se reunirán con la coordinadora nacional de Protección Civil para dar seguimiento a este tema.

La reubicación compete a los tres órdenes de gobierno, cada uno pondrá una parte, dijo De la Cruz Musalem.

El diagnóstico del Cenapred también determinará "cuántas familias tendremos que evacuar de forma definitiva y reubicar".

El padrón de damnificados, que inicialmente superó más de 230 familias, es variado y entre los afectados hay propietarios de predios, hay gente que rentaba y De la Cruz Musalem señaló que también "hay quien ha querido abusar de los apoyos que se están dando, incluso han llegado de otros estados a decir que vivían ahí para recibir apoyo económico".

De forma específica, el funcionario afirmó que "hay 11 predios expropiados por el gobierno del Estado de México, con compensación de carácter legal, que están en el escritorio y se está dando ya" para las familias que habitaban en la llamada "zona cero".

El predio que se ubica en la unidad habitacional Colinas de San José, en Tlalnepantla Oriente, cumplió con los requerimientos necesarios para la construcción de viviendas para reubicar a familias damnificadas, indicó Eduardo Olmos, director de Vinculación y Gestión de Riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y así lo informaron el 15 de diciembre, autoridades municipales encabezadas por el alcalde Raciel Pérez Cruz.