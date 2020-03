"No es un cuerpo vulnerado, Fátima es un estandarte"

A un mes de que se diera a conocer el caso del feminicidio de Fátima, Yael Hérnandez, quien dice ser prima de la menor, publicó en redes una imagen acompañada de un mensaje para que Fátima sea recordada como un "montón de sueños" y no como un "cuerpo vulnerado ni una desaparecida".

"Ella es Fati. No es la foto de un bolsa, es una sonrisa hermosa. No es un cuerpo vulnerado, es un montón de sueños dulces. No es una desaparecida, no es un número más en la estadística, es Fatima Cecilia, es un estandarte, es fuerza, es esperanza, es amor, mi prima, mi chiquita", se lee en la publicación.

Adicionalmente, Yael Hernández mencionó que cuando vuelva a encontrarse con Fátima le contará "con emoción" la forma en que su familia trabajó hasta el cansancio por encontrarla.

El pasado 8 de marzo, durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, los contingentes de mujeres realizaron pintas a su paso rumbo a la explanada del Zócalo capitalino, desde su partida en el Monumento a la Revolución. Entre las consignas que escribieron en monumentos y edificios es recurrente el nombre de Fátima, la pequeña que fue encontrada violentada y asesinada en febrero de este año.

En un recorrido por donde, la tarde de este domingo, pasaron varios contingentes de mujeres para protestar contra la violencia se puede observar en fachadas, paredes, columnas y pisos el nombre de la niña asesinada y secuestrada.

Este caso llamó la atención de todo el país, pues la pequeña salió de la escuela, una mujer se la llevó de la mano y después fue encontrada muerta en Tláhuac, y tras un llamado a la sociedad para encontrar a los culpables y una recompensa, fueron detenidas dos personas, una pareja, que ahora están en proceso penal.

"Por Fátima" y "Fátima" fueron algunas de las formas en que se puede leer el nombre en las paredes y hasta en cortinas de negocios.