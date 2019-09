"No es un impuesto nuevo", revira Herrera sobre ventas por catálogo

Ante los reclamos por proponer gravar las ventas por catálogo que le dieron la bienvenida al recinto legislativo de San Lázaro, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, afirmó que no es un impuesto nuevo.

"No estamos poniendo un impuesto. No tiene que ver con un impuesto nuevo. Todos los mexicanos, absolutamente todos, pagamos el ISR, es un impuesto progresivo", afirmó.

En respuesta a la diputada del PRI, Dulce María Sauri, el funcionario explicó que se trata de un gravamen que existe en muchas actividades como el consumo en restaurantes en donde nos retienen un impuesto que se entrega al Servicio de Administración Tributaria. Incluso destacó que aquellas vendedoras por catálogo que ganen menos de 1.7 salarios, ni siquiera tendrían que pagar nada. Por el contrario, sí se formalizarán el gobierno tendría que darles un crédito al salario, apuntó.

Herrera fue recibido a la entrada del Pleno de la Cámara de Diputados en donde comparece por un grupo de vendedoras por catálogo que le reclamaron la imposición de un gravamen a su actividad.