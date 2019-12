No estamos contra AMLO, sino a favor de la paz Julián LeBarón

Julián LeBarón sostuvo que tanto él como su familia no se oponen al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino a las políticas de seguridad que ha dispuesto porque hasta ahora no han funcionado.

Durante la marcha antiAmlo por Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, el líder mormón confirmó que este lunes se reunirá con el Ejecutivo federal para tratar el tema de los avances de las investigaciones de la masacre de la que fue víctima su familia a principios de noviembre.

"Nosotros creemos que tenemos que saber quienes fueron y hacerlo público. Estas personas que están asesinando a mexicanos en el país no son mexicanos, ellos no tienen patria, no tienen pueblo y no tienen madre. Y todos debemos unirnos para detenerlos", convocó.

Julián LeBarón dijo que participa en esa movilización porque quiere que México esté unido, pues persisten muchas divisiones.

Subrayó que también está contra la apatía y la inacción de los ciudadanos. "Estamos aquí por lo que nos tiene que unir, nos tiene que unir detener la masacre que tenemos en nuestro país y aquí estamos para eso".

Sobre si busca la renuncia del Ejecutivo federal, atajó: "no vamos a crear más divisiones ni caos, venimos a decirle al señor presidente que lo queremos ayudar y queremos que todos nos ayuden para detener la masacre del país".