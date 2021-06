No estamos satisfechos, falta mucho por hacer en seguridad: García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, dijo que a tres años de trabajo al frente de la seguridad de la capital, "no estamos satisfechos" y que aún "falta mucho por hacer", a pesar que se han desarticulado principales grupos criminales, células y bandas que operaban en años anteriores.

"Si bien ha habido un avance, por supuesto que no estamos satisfechos, falta mucho por hacer. Se han desintegrado células, grupos completos, tenemos grupos que operaban de una manera muy estructurada y que hoy están totalmente atomizados", señaló en conferencia de prensa.

El titular de la SSC señaló que actualmente, grupos que operaban con grandes estructuras en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza están atomizadas en pequeñas células que ya no operan con fuerza en las calles de la capital.

"Hemos tenido en todas las alcaldías detenciones de generadores de violencia. El año pasado se realizaron 400 cateos sólo de puntos generadores de violencia. Este año llevamos bastantes, son semana tras semana que se combate a estos grupos", comentó.

García Harfuch aseguró que en su combate a la delincuencia organizada han recibido apoyo de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Centro Nacional de Investigación y de la Unidad de Inteligencia Financiera.