"No estoy de acuerdo", dice AMLO sobre iniciativa que busca borrar el pasado de las redes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que no está de acuerdo con la iniciativa propuesta por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, la cual busca apelar al "derecho al olvido en plataformas digitales".

El pasado 5 de diciembre de 2019, el Senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó el proyecto que pretende "asegurar el derecho de los ciudadanos a eliminar todos sus contenidos que se encuentren en medios electrónicos, plataformas digitales, buscadores de Internet y demás medios digitales, incluyendo textos, comentarios, interacciones, ubicaciones, contenido multimedia, antecedentes penales y demás información".

"No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No la conozco y por tanto, no puedo estar de acuerdo. Lo que he dicho es perdón sí, pero olvido no. Quién sabe en qué sentido esté. Como me lo estás exponiendo, no estoy de acuerdo", dijo al ser cuestionado al respecto.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano reiteró que se trata de su propio planteamiento, sin embargo, precisó que al tratarse de una iniciativa de los legisladores, ellos van tener que argumentar y allá se resuelve".

"No, no creo yo que haga falta eso. Miren, las redes sociales aún cuando haya excesos y robots, que además tienen que ver con los de la cúpula del poder, porque los robots no los ordena o los promueve el pueblo, los usuarios de las redes, usuarios comunes de las redes. No, esos son grupos de poder, de intereses creados, esos son los que contratan empresas. Eso cuesta, es dinero", señaló.

En su conferencia de prensa, destacó que pese a dichas situaciones, "y con todas las campañas de mentira que hay promovidas por grupos de intereses creados, el conservadurismo es muy afín a eso, les fascina a los conservadores tirar la piedra y esconder la mano. Aún con todo es libertad que no teníamos. Por eso digo benditas redes sociales. Nos silenciaban, era un control absoluto, una manipulación generalizada, el control que tenían los grupos de intereses creados sobre los medios. Ahora siguen teniendo control, pero ya no el mismo. Y en México hemos avanzado muchísimo en eso".

LA POLÉMICA INICIATIVA DE MONREAL

El Senador Ricardo Monreal Ávila presentó una iniciativa el pasado 5 de diciembre relacionada con el "derecho al olvido en plataformas digitales" y que ya está siendo analizada en las comisiones unidas Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos. Con esta reforma se busca asegurar el derecho de los ciudadanos a eliminar todos sus contenidos que se encuentren en medios electrónicos, plataformas digitales, buscadores de internet y demás medios digitales.

La propuesta emitida por el legislador modificaría a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y definiría a los datos personales digitalizados como "aquellos que se encuentran en medios electrónicos, plataformas digitales, buscadores de internet y demás medios digitales, incluyendo textos, comentarios, interacciones, ubicaciones, contenido multimedia, antecedentes penales cuando la condena haya sido cumplido o el delito hubiere prescrito".

Además, la modificación incorporaría la figura de "responsable digital", quien será la persona física o moral que lleve a cabo el tratamiento de datos personales a través de los medios digitales. Éste tendrá la obligación de realizar las operaciones necesarias para cancelar de manera inmediata y definitiva los datos personales digitalizados que hayan sido objeto de la solicitud del titular.

El Senador mencionó que hoy en día resulta fácil acceder a la información de usuarios en redes sociales, plataformas digitales y herramientas virtuales, por lo que es necesario fortalecer el marco jurídico para impedir el uso arbitrario de los datos personales o bien, la injerencia excesiva de grandes corporativos tecnológicos.

Asimismo, Monreal aseguró que los avances tecnológicos favorecen la circulación de información de manera instantánea; sin embargo, cada vez más se trata de datos íntimos, tales como ubicación, sitios frecuentes, afinidades musicales, políticas o religiosas y elementos multimedia que van desde fotos hasta videos y reconocimiento de voz.

Por ello, puntualizó que el "derecho al olvido en plataformas digitales" es uno de los temas prioritarios en la agenda legislativas para este periodo.