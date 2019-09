No estoy satisfecho con el tema de la seguridad: Cuauhtémoc Blanco

Próximo a cumplir un año de gobierno, Cuauhtémoc Blanco Bravo afirmó que no está satisfecho en el tema de la seguridad, pero dijo que seguirá trabajando para lograr la paz y tranquilidad de los ciudadanos.

"No me siento satisfecho en el tema de seguridad, pero voy a seguir trabajando, no voy a bajar los brazos", afirmó el gobernador morelense después de realizar una gira de trabajos por los municipios de Jojutla, Cuernavaca y Jiutepec donde entregó obra pública.

A pesar de su insatisfacción con el tema de seguridad pública el mandatario defendió el trabajo del comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, de quien dijo ha realizado detenciones muy importantes pero no se mencionan porque "sólo hablan de lo malo". Desde octubre de 2018 a la fecha se cuentan más de mil homicidios dolosos y de acuerdo con el Comisionado de Seguridad la mayoría están relacionados con la disputan que libran los carteles de la droga por el territorio morelense.

El martes, Blanco Bravo cumplirá un año como titular del Poder Ejecutivo y desde ahora descartó cambios en su gabinete; sin embargo, refirió que se mantiene la evaluación constante del desempeño de los servidores públicos para continuar alcanzando las metas sexenales trazadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

"Dios quiera y estén todos los seis años, ellos saben que son evaluados cada año", puntualizó. El gobierno estatal sólo ha registrado cambios en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario con la salida del exdiputado del PRD, Guillermo López Ruvalcaba, por la investigadora Margarita Galeana Torres.

Adelantó que los trabajos realizados en este primer año de gobierno serán informados de manera simple, sin celebraciones y festejos que impliquen gastos adicionales al erario público. Algunos de los logros de su gobierno, dijo, son la ejecución de distintas acciones de obra pública, como rehabilitación de vialidades, infraestructura educativa y otros con beneficio núcleos poblacionales de todo el estado.

Sobre el tema presupuestal aseguró que el martes próximo entregarán el proyecto al Congreso local y adelantó que el recurso no alcanzará para apoyar a los 35 ediles, especialmente en materia de obra pública. En previsión de ello algunos alcaldes como Juan Ángel Flores Bustamante, de Jojutla, acudieron a Palacio Nacional en la Ciudad de México para buscar un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador y pedir apoyo para infraestructura en obra pública. "No tengo ningún problema con eso, el presupuesto que nos asignan no alcanza para todo, quizá podamos apoyarlos con dos o tres obras pero nada más. Los alcaldes quieren infraestructura en sus localidades, está bien, ojalá toquen esas puertas y consigan ese dinero", finalizó el gobernador.