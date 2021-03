No existe riesgo de violencia política en la CDMX, dice Claudia Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no existe riesgo de violencia política para la próxima jornada electoral, tras el fallecimiento del perredista Leonel Luna.

"No existe el riesgo. Nosotros vivimos violencia política cuando estuve en la campaña, ustedes pueden recordar en muchas alcaldías.

"Eso no va a ocurrir, hay libertad de expresión, de reunión y nuestra obligación siempre es garantizar la libre manifestación, la libre expresión de las ideas y en la medida de nuestro marco de actuación elecciones limpias, que no haya compra de votos, como se acostumbraba", dijo.

Sheinbaum Pardo expuso que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realiza la investigación correspondiente sobre el accidente.

El domingo pasado, el perredista Leonel Luna, perdió la vida tras un accidente vehicular, mientras conducía sobre Río Churubusco.

El PAN y PRD capitalinos exigieron una profunda y pronta investigación sobre este accidente, dado que Luna Estrada sería su candidato a diputado federal de la coalición Va por México por el Distrito 17 de la demarcación Álvaro Obregón.