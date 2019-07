No existió deuda que motivó secuestro de Norberto Ronquillo, dice su padre

El padre de Norberto Ronquillo afirmó que la Fiscalía le informó que no existió la deuda de 700 mil pesos que supuestamente motivó el secuestro y asesinato de su hijo, sino que fue un argumento de una de las implicadas para animar a los secuestradores.

Ello, luego de que uno de los detenidos aseguró que dos mujeres estaban implicadas en el asesinato del estudiante de la Universidad del Pedregal; Elvia, señalada como propietaria de la casa de seguridad donde se retuvo a la víctima y Yuri, supuesta exnovia, quien habría motivado el secuestro por una deuda de 700 mil pesos.

"Lo que les voy a decir me lo comentaron en la Fiscalía: no hay tal deuda, no hay tal deuda. Nunca existió pero fue una versión de ella para animar a los cómplices", mencionó el padre de Ronquillo, sobre la supuesta participación de la exnovia de su hijo.

"Ella los animó a secuestrar a mi hijo y sacar cinco millones y supuestamente recuperar 700 mil pesos; el plan se supone que no era matarlo pero se les salió de las manos no sabemos todavía por qué. Las investigaciones siguen y nos vamos a ir dando cuenta de muchas cosas que hasta ahorita no sabíamos", destacó en entrevista para Radio Fórmula.

De la otra mujer implicada en el crimen, el progenitor de la víctima, quien tiene el mismo nombre, dijo que se trata al parecer de la dueña de la casa donde mantuvieron secuestrado a Norberto, "creo que se dedica a leer las cartas; la apodan la bruja, no recuerdo su nombre".

Ronquillo agregó que hasta el momento no hay más involucrados en el secuestro y asesinato de su hijo, ocurrido en la Ciudad de México; "no está nadie más involucrado".