No fallarle al pueblo, el mejor homenaje, dice L. Obrador

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la Ceremonia de Inhumación de Valentín Campa Salazar en la Rotonda de Personas Ilustres, donde afirmó que "el mejor homenaje que se le puede rendir —a quien fuera precursor de la izquierda política en México— es no fallarle al pueblo de México".

"Creo que el mejor homenaje a Valentín Campa, y a todos los precursores de esta lucha por la transformación de México, el mejor homenaje que podemos rendir es comprometernos a no fallarle al pueblo, a no robar, a no mentir, a no traicionar. Así vamos a actuar en homenaje a quienes han luchado en otros tiempos por la justicia, por la libertad", dijo.

El mandatario añadió que Valentín Campa era muy lejano a otros dirigentes obreros, quienes se caracterizaron por tener "ínfulas con prepotencia, y que siempre recuerda que la transformación que impulsa su gobierno no fue algo que se gestó en una campaña política", sino que fue resultado de la lucha de muchos líderes.

Durante el citado homenaje participó Santiago Álvarez Campa, nieto de Valentín Campa, y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien destacó que Campa fue "un mexicano de excepción, que dejó el trascendental y que recibe hoy el justo lugar que le corresponde en la historia de México".

"Nunca más el Estado mexicano servirá para reprimir al pueblo y será cómplice o encubrirá de la violación de los derechos humanos", refrendó Sánchez Cordero en honor a Valentín Campa.