"No faltará agua ni a los campesinos ni a la población de Chihuahua"

Luego de que ayer miércoles campesinos de Chihuahua quemaran vehículos de la Conagua y casetas de peaje como protesta de que se extraiga agua de presas de ese estado para entregar a Estados Unidos como parte del convenio con el país vecino, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que se cumplirá con el acuerdo y acusó que detrás de estas protestas hay intereses por parte de políticos del Partido Acción Nacional (PAN) quienes quieren llevar "agua a su molino".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que no faltará agua ni a los campesinos ni a la población de esa entidad y reveló que su gobierno está revisando el manejo de agua en ese estado porque tiene información de que hay "huachicol" en la entrega del líquido.

"Estamos en Chihuahua cumpliendo con el convenio que se firmó desde 1944, un convenio de agua entre Estados Unidos y México y tenemos nosotros que entregar agua a Estados Unidos durante un periodo, ese convenio nos permite también contar con agua o con escurrimientos de agua que provienen de Estados Unidos".

Y agregó: "Cuando se suscribió este convenio se mencionó que México salía beneficiado y así se sigue considerando que es un convenio -vamos a decir- equitativo, que le convine a nuestro país. Si no llevamos a cabo la entrega de agua, se puede alegar de que hay incumplimiento y el convenio se somete a revisión y consideramos, esta es la opinión de técnicos de México, que no nos convendría una renegociación de este tratado. La única posibilidad que hay de que se plantee una renegociación por parte de Estados Unidos es que no cumplamos por eso se está llevando a cabo la entrega de agua".

El mandatario dijo que ya se cumplió en el caso de Nuevo León, de Tamaulipas "y hemos tenido problemas en Chihuahua, porque hay una oposición de que se entregue el agua de presas que están en Chihuahua. Les recuerdo que el agua es de la nación y está manejada por la Federación, de conformidad con la Constitución y las leyes".

"Ha habido resistencias, pero no hay, consideramos nosotros, ninguna razón. Es aprovechar una circunstancia especial porque no es bien visto el que se tenga que entregar agua, pero están aprovechando algunos para llevar agua a su molino, ¿quiénes están aprovechando esta situación? Políticos de la oposición, en este caso políticos del PAN y están engañando a la gente de que se van a quedar sin agua y eso no es cierto".

En Palacio Nacional, el mandatario informó que si los agricultores y los habitantes de Chihuahua se quedaran sin agua "entonces si no podríamos cumplir con el convenio, aplicaríamos el principio del presidente Benito Juárez de que nadie esta obligado a lo imposible, pero no es el caso".

"No va a faltarle agua a los agricultores, a los ciudadanos, a los consumidores y estoy llamando a que no se dejen ni los agricultores, ni los ciudadanos manipular, por los que quieren aprovechar esta situación".

El presidente López Obrador informó que su gobierno está revisando la forma en cómo se da el manejo del agua en estos distritos, "porque también tenemos información de que hay 'huachicol' en el manejo del agua y son esos intereses los que se oponen".

Adelantó que en la conferencia de prensa de programas sociales de este jueves, de 17:00 a 18:00 horas se dará toda la información respecto a este convenio y la situación actual de las presas de Chihuahua y de todo el país.

"Ayer hicieron actos de protesta, quemaron vehículos, casetas, de peaje. Una actitud de confrontación, afortunadamente la mayoría del pueblo no está de acuerdo con estos actos. Es una movilización de pocas personas porque la gente se da cuenta y lo mejor para contrarrestar estas acciones es informar. Tampoco va a faltar el año próximo y esto es lo que se va informar, para que no tengan excusas y no confundan estas demandas o no mezclen estos asuntos con sus actividades políticas, y mucho menos que haya violencia".

El Ejecutivo federal señaló que si hay inconformidad con este convenio, se puede acudir a estancias legales en el Poder Judicial "pero no quemar oficinas, quemar casetas de cobro, eso no".

"Yo fui opositor muchos años y nunca llamé a quemar instalaciones. Yo fui opositor, nos robaron hasta la Presidencia de la República y no se robó un vidrio. Creo que no es ese camino, hay otras formas de manifestar la inconformidad y hay garantía para manifestarse. No es un gobierno autoritarios, represor, tan es así que a pesar de que eran pocos los que estaban haciendo estas protestas, pues no hubo represalias, pero están en un plan muy provocador, entonces decirle a la gente que se informe bien sobre esta situación para que no haya manipulación", agregó.