No fue atentado, reitera SCT sobre el accidente de los Moreno Valle

Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), aseguró de nueva cuenta que no hubo un atentado en el accidente aéreo en el que perdieron la vida Martha Érika Alonso, ex Gobernadora de Puebla, y su esposo, el Senador Rafael Moreno Valle, ya que no se halló ningún rastro de explosivos durante el peritaje, ni algún balazo.

"Se descartó el atentado porque no se encontró ninguna huella de explosivo, o cuestión de esa naturaleza. No se encontró ningún balazo, nada. Están íntegras las piezas", sostuvo en conferencia de prensa.

El funcionario anunció que será hasta el primer trimestre de 2020 cuando se tenga el resultado final de las investigaciones del caso, pues se prolongaron los trabajos de las indagatorias para no dejar dudas y establecer las causas que originaron el accidente.

"En el primer trimestre de 200 estará concluido el diagnóstico final de la investigación técnica", apuntó.

Frente a los medios de comunicación, Jiménez Espriú afirmó que las autoridades ya cuentan con toda la información relativa al desplome del helicóptero, la cual se registró el 24 de diciembre de 2018 en el poblado de Santa María de Coronango.