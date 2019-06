No fui engañado para asistir al evento de La Luz del Mundo: Sergio Mayer

Luego del evento organizado por la iglesia La Luz del Mundo en el Palacio de Bellas Artes y de la detención del líder de la agrupación religiosa, Nassón Joaquín García, el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer Bretón, dijo que "no podría decir que me engañaron, sino que quizás no nos dieron la información completa".

En entrevista, reiteró que no conocía al líder de esa iglesia, acusado de diversos delitos de orden sexual contra menores en California, Estados Unidos, e insistió en que el evento celebrado en Bellas Artes no fue ningún homenaje.

"Ya después nos enteramos que pretendían hacer un homenaje" a Nassón Joaquín García, pero no ocurrió así. "El hecho dentro del recinto de Bellas Artes es que se llevó a cabo un evento cultural completamente laico... si ellos pretendían o no, el IBAL -Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura- tomó la decisión que no se llevara a cabo", abundó.

Respecto al reconocimiento con los escudos oficiales de la Cámara de Diputados que entregó un grupo de legisladores al líder religioso el 15 de mayo pasado en ese recinto cultural, Mayer Bretón dijo desconocer esa situación. "Pregúntenselo a ello, creo que ellos procedieron conforme a los estatutos", no tengo nada que ver, "yo fui como invitado", aseveró.

Enfatizó que no tiene ninguna relación ni con la iglesia de la Luz del Mundo ni con su líder: "No tengo ninguna relación y si la tuviera no la negaría. Así de sencillo".

Señaló que en Instagram escribió que fue en Bellas Artes donde conoció a Nassón García, con quien se tomó una foto que "no he bajado de mis redes" porque debe prevalecer la presunción de inocencia.

Se pronunció que en caso de ser culpable, Nassón Joaquín García pague sus delitos, los cometidos aquí y en cualquier lugar del mundo.