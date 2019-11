No gusta que candidatas a la Corte sean cercanas a AMLO: Osorio Chong

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó que su bancada reconoce "las capacidades" de las candidatas a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Diana Álvarez Maury, Ana Laura Magaloni y Margarita Ríos-Farjat, sin embargó, agregó que "no gusta" que éstas sean cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Las tres son mujeres que les reconocemos sus capacidades. Lo que no gusta es que vengan directamente del ejecutivo, cercanas, cuando queremos un poder judicial autónomo. Sin embargo lo vamos a analizar. Lo que hay que reconocer, y que por ley así está, es que es una terna de mujeres y eso se está buscando: paridad en los órganos", expresó en conferencia de prensa.

Mientras tanto el líder de los perredistas, Miguel Ángel Mancera, argumentó que antes de tomar una decisión para la vacante de la Suprema Corte, se debe escuchar a la terna propuesta por el ejecutivo y conocer sus planes de trabajo.

"En especial sobre autonomía presupuestaria de la Suprema Corte. Es un interés que tenemos nosotros, hemos presentado una acción de inconstitucionalidad y los temas fiscales serán preguntas importantes para las aspirantes", adelantó.

Respecto la votación abierta Mancera indicó que no debe haber esquemas de desconfianza, no obstante agregó que deberá hacerse si así lo requiere el consenso. "Tenemos que cumplir con lo que diga la ley; si en el consenso se decide abrir, pues que se abra. Lo que se evita con el voto abierto es que después vayan y se cobran favores, por eso se habla de la votación por cédula, para evitar que la votación tenga nombre y apellido, sino que la votación sólo tengan los consensos y los números que requieren por ley", agregó.