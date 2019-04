No habrá constructoras favoritas en gobierno de AMLO: Espriú

El secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT), Javier Jiménez Espriú, advirtió que "no habrá en esta administración, y esperamos que ya nunca más, constructoras favoritas del presidente, ni del secretario de Comunicaciones y Transportes ni de nadie".

En su primera comparecencia ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, el funcionario agregó que "no aceptaremos recomendaciones, la única que valdrá será la de mejor oferta en calidad, precio y cumplimiento y la que mejor responda a las necesidades e intereses de la Nación".

Habrá, subrayó, transparencia total y estricto apego a las normas: "quien se salga de ellas, ya sea funcionario, proveedor o empresa deberá asumir las consecuencias legales de su proceder".

Ante legisladores de las diversas fracciones parlamentarias representadas en el Senado, en su primera intervención, Jiménez Espriu indicó que "no más aquello de que mientras más obras, más sobra" y fue enfático al señalar que en cuestiones de desapego a la ética no habrá excusa ni atenuantes.

"Combatiremos la corrupción en el sentido más amplio, sin simulaciones ni interpretaciones cómodas, sin contemplaciones ni tolerancia alguna, con esa lacra que va desde la traición a la ética profesional individual y el conflicto de interés hasta la coima que cuantifica en pesos y centavos".