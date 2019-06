"No habrá despedidos en IMER", asegura Jesús Ramírez

El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó que la situación económica del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) se solucionará antes del viernes para que no haya ningún despido ni cancelación de programas.

"No va a haber ningún afectado, se va a mantener el presupuesto del IMER y van a mantenerse las cosas como estaban", dijo.

En entrevista a medios en Palacio Nacional, junto a la directora del IMER, Aleida Calleja, el vocero detalló que hay un presupuesto asignado al instituto que será respetado y analizan el mecanismo que se aplica en las medidas de austeridad para que no se vea afectado. Sin embargo, aclaró no habrá recursos extra.

"Antes del viernes se resuelve el problema económico en el IMER. Todos los trabajadores eran eventuales y trabajaban de freelance, analizamos que no les afecten esa medida administrativa", subrayó Ramírez Cuevas.

Al respecto, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) explicó que el 80% de los contenidos en el IMER se hacen por honorarios y por eso la afectación.

Aseguró que no se cerrará ningún programa y vio que lo positivo de la crisis es que hay una conciencia del gobierno y la ciudadanía a favor de la radio pública.

"Hay que defender al IMER y se va a defender", sostuvo.

Acusó que la administración pasada dejó un IMER devastado y en abandono.

Confirma baja de 240 trabajadores "freelance"

Notimex.- Aleida Calleja, directora general del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), confirmó que a partir del lunes 1 de julio, 240 trabajadores ya no laborarán en ese grupo, lo que propiciará que varias estaciones dejarán de transmitir.

Entrevistada en el programa radiofónico Así las cosas expuso que no fue posible salvar la reserva surgida tras el recorte de poco más de 10 por ciento de sus recursos económicos, establecido tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación como por las medidas de austeridad impuestas por el gobierno federal, aunado a las precarias condiciones en que les fue entregado el instituto.

Por ello fue necesario prescindir de los servicios profesionales de trabajadores independientes, conocidos como "freelance", que componen la mayor parte de la plantilla del IMER, entre ellos productores, conductores, continuistas, guionistas y programadores.

Calleja Gutiérrez indicó que desde mayo ha sostenido pláticas con autoridades de las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para salvar este escollo y encontrar soluciones o alternativas que les permitieran salvar la restricción presupuestal.

En la entrevista en W Radio reconoció que ambas dependencias han mantenido los canales de diálogo y el acompañamiento, "nos hemos sentado juntos y ha habido voluntad para revisar la situación"; asimismo destacó la solidaridad de otros medios públicos federales para que el IMER salga adelante.

La directora de Instituto Mexicano de la Radio resaltó que seguirá peleando para que la situación cambie, porque no es una decisión unipersonal que el IMER esté en las circunstancias adversas actuales y subrayó que sin recursos es imposible sostener las cartas programáticas de las 21 emisoras que existen desde la frontera norte hasta el sur del país.

Se fortalecerá a los medios públicos: Villamil

Notimex.- La crisis que enfrenta el Imer se resolverá pronto, no habrá despidos y antes del 30 de junio se deberán liberar cerca de 20 millones de pesos, aseguró el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil.

Al asegurar que se defenderán y fortalecerán los medios públicos, subrayó que "lo positivo de esta crisis es que hay una conciencia del gobierno y de los ciudadanos a favor de la radio pública".

"Hay que defender el Imer y se va a defender"; aunque, se heredó una estación devastada, "de abandono durante la administración pasada", dijo en entrevista en Palacio Nacional, previo a la presentación de las Acciones de la Estrategia Nacional de Lectura, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Interrogado en torno a si los medios públicos podrían caer en una situación crítica, respondió que no, ya que "la situación crítica es para todo el gobierno, es decir, no es solamente de los medios públicos. Es una situación de austeridad".

Desgraciadamente, expuso, hay casos como el del Instituto Mexicano de la Radio (Imer), donde 80 por ciento de las plazas son por honorarios, y al igual que el Canal 11 depende de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mientras tanto, en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano se llevó a cabo una reducción de plazas y la negociación se realizó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), agregó.

"Hay reacomodos de recursos. La SEP es un gigante. Entonces, lo que está buscando la Oficialía Mayor es en dónde hacer el traspaso de recursos. No es tanto, y se debe hacer antes del 30 de junio", explicó y respondió que no a la pregunta de si no habrá despidos.

Villamil Rodríguez estimó que se deberán traspasar máximo "20 millones de pesos para el tamaño del Imer", que cuenta con 18 estaciones y aproximadamente 200 trabajadores por honorarios.

A pregunta expresa, precisó que la fecha señalada -el 30 de junio- tiene que ver con "los ciclos de la burocracia. O sea, son los cortes, ese es el problema".

En cuanto al caso de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, explicó que es distinto, porque no es un medio público, sino una agencia informativa del Estado, que no le corresponde analizar.

Sobre los medios públicos federales, insistió en que se realiza una unión de esfuerzos porque hay medidas de austeridad a nivel general, "pero la línea gubernamental y la petición, incluso legislativa, es que se fortalezcan".

Recordó que en febrero inició operaciones al frente del Sistema Público de Radiodifusión, "o sea, tenemos, tres meses. Estamos recibiendo en situaciones muy precarias, en muchos sentidos, a los medios públicos y se está haciendo el reajuste, pero al mismo tiempo se está avanzando en contenidos. No hay que acelerarnos, nada más".

Ante otra pregunta sobre el asunto, refirió que los contenidos se seguirán haciendo con la misma calidad que se deban hacer y que cada directivo marque. "La gran diferencia es que ya no se van a destinar tantos recursos a la terciarización, que era lo que empobreció a los medios público en el sexenio pasado".

Consejo Ciudadano pide recursos para el IMER

El Consejo Ciudadano del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) pidió la liberación y ampliación de recursos para la institución pues peligra el empleo de 185 personas y la transmisión de 18 estaciones.

En la carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador; Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público; Raquel Buenrostro, oficial mayor de la SHCP y Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, los consejeros solicitan para el IMER que "se libere de la reserva de los 11.42 millones de pesos y además tenga una ampliación presupuestaria de 27 millones de pesos adicionales".

En la misiva, el Consejo señala que 185 personas entre los que se encuentran conductores de noticias, periodistas, guionistas, productores y programadores dejarían de laborar para el Instituto yendo en contra del marco legal de la radiodifusión de servicio público, los derechos de las audiencias y el derecho a la información de la sociedad.

Además de que saldrían del aire 18 estaciones en los próximos días, la falta de recursos para pagar el espacio en el cerro del Chiquihuite, que está cubierta hasta agosto de este año, afectaría a las estaciones FM que también saldrían del aire en septiembre.