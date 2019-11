No habrá dinero para organizaciones, reitera AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy que su gobierno seguirá entregando los recursos de programas sociales y apoyos directamente a los beneficiarios y no a través de organizaciones ni funcionarios.

"No se va a entregar dinero a organizaciones como era antes. No habrá partidas de moche que repartían diputados a gobiernos estatales o municipales. No se acepta el influyentismo", expuso en su conferencia de prensa matutina.

Afirmó que "no hay proveedores predilectos del régimen, hay transparencia en las licitaciones, ganan los que ofrecen mejores precios y calidad en todo sentido. Es un cambio".

El mandatario señaló que ya no hay corrupción en el gobierno federal. "Lo puedo decir ya, se acabó la corrupción, el bandidaje oficial, ya no van a seguir robando", expresó.