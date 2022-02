"No habrá impunidad"; AMLO lamenta asesinato del periodista Heber López

HERMOSILLO, Son., febrero 11 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del periodista de Oaxaca, Heber López, y aseguró que en este como en otros casos no habrá impunidad.

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 18 de Hermosillo, Sonora, el Mandatario dijo que se está mejorando el mecanismo de protección a periodistas, trabajo en realiza el subsecretario de Gobernación haciendo Alejandro Encinas.

"Es un periodista que conocemos como los periodistas de todas las regiones de los pueblos de Salina Cruz, Oaxaca, incluso sus familiares solicitaron una audiencia conmigo, ya le pedí a Alejandro Encinas que los atienda y podemos dar información de inmediato, no es lo mismo de antes, en todos los casos y es un mensaje para los que se dedican a la delincuencia, cero impunidad".

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, informó que gracias a la pronta reacción de la policía estatal y a la Fiscalía de Justicia de Oaxaca ayer se logró la detención en flagrancia de dos personas que presuntamente participaron en el homicidio del periodista.

"Se aseguró el arma homicida y se les detuvo en un vehículo doble cabina, dos sujetos de nombre Ricardo N, fueron puestos a disposición, se está siguiendo todas las indagatorias".

Mejía Berdeja dijo que Heber López no estaba incorporado al mecanismo de protección a periodistas del Gobierno federal, pero en breve se tendrá una audiencia con sus familiares.

El presidente López Obrador dijo que aunque no le gusta la frase, por autoritaria, dura y facha, "pero la gente si la entiende muy bien, la frase es: ´el que la hace la paga´, cero impunidad, no es lo mismo que antes".