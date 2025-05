"No habrá impunidad", asegura Brugada tras asesinato de colaboradores

Ciudad de México, 20 may (EFE).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lamentó el asesinato de su secretaria particular, Ximena Guzmán, y un asesor ocurridos la mañana de este martes y prometió que no habrá "impunidad" en el caso.

"Desde el primer momento iniciaron las investigaciones para esclarecer este lamentable hecho, este acontecimiento se investiga con el mismo rigor con el que las instituciones realizan su trabajo todos los días. Investigar, esclarecer y que no haya impunidad", apuntó la mandataria durante una conferencia de prensa matutina.

Brugada se refirió así al asesinato de Ximena Guzmán, su secretaria particular y de José Muñoz, quienes fueron asesinados a balazos esta mañana en la Calzada de Tlalpan, en el sur de la capital mexicana.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, los funcionarios fueron acribillados mientras se encontraban estacionados en la transitada avenida por una persona que tras el ataque huyó a pie.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Brugada, quien expresó su "tristeza" por la pérdida de sus colaboradores afirmó que desde el primer momento las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos.

Asimismo, agradeció el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien durante su conferencia de prensa matutina se comprometió a que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), colaboraría en las investigaciones.

"No habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar a la justicia", aseveró.

El asesinato de ambos funcionarios ocurre en medio de una ola de violencia que vive el país, pese a que el gobierno mexicano asegura que los homicidios han caído un 24,9 % en los primeros siete meses de la presidencia de Sheinbaum.