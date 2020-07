No habrá límite de presupuesto para vacunas: Salud

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que para la adquisición de vacunas contra el Covid-19 no habrá limitaciones en el presupuesto, toda vez que se trata de una inversión para la salud de los mexicanos.

En el marco del informe diario que se hace sobre el virus en el país, detalló que aún no se ha precisado cuál será el costo de la vacuna para los mexicanos; sin embargo, junto con la Cancillería se ha estimado que estará en el rango de las naciones de renta media.

"En el gobierno de México no hablamos de limitaciones del presupuesto, son inversión la salud y las vacunas, y se hará todo lo necesario para cubrir, desde el principio del anticipo, la compra de lo que sea necesario", comentó.

Al referirse a la aprobación por parte de la Cámara de Diputados a los cambios de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que el Ejecutivo federal pueda adquirir en el extranjero equipo médico, medicamentos y servicios, el secretario de Salud consideró que será para 2021 cuando se podrá adquirir toda la medicina que sea necesaria, incluyendo vacunas.

"Es poder comprar los medicamentos para 2021, todos los que se requieran, y eso incluye hasta vacunas y, desde luego, medicamentos de todo lo que marca en la actualidad la necesidad, que ya está estudiada", indicó.

A su vez, el subsecretario Hugo López-Gatell defendió que, desde el inicio de la emergencia sanitaria, el gobierno federal ha recomendado el uso del cubrebocas como una medida de disuasión en los contagios.

Cifras. Este miércoles México rebasó las 45 mil defunciones a causa del coronavirus. La Secretaría de Salud informó que se trata de 45 mil 361 muertes y 408 mil 449 casos confirmados. Hay 455 mil 87 casos negativos y 89 mil 449 sospechosos.

El director de Epidemiología de la secretaría, José Luis Alomía, expuso que los estados de Guanajuato, Michoacán y Querétaro tienen un ascenso en los casos de coronavirus.